Águas do Algarve lança concurso para tratamento de lamas

A Águas do Algarve lançou esta semana um concurso para tratamento de lamas desidratadas de ETAR do Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve, anunciou a empresa.

Este procedimento tem um preço contratual de 4.883.000,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e tem como objetivo a aquisição de serviços de recolha, transporte, armazenamento, valorização e deposição em destino final de lamas.

A data de entrega de propostas é dia 15 de outubro, enquanto a data de abertura de propostas está agendada para o dia 18 do mesmo mês.

