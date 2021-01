Águas do Algarve participa em projeto de sensibilização ambiental

A Águas do Algarve é agora parceira do projeto “O Mar Começa Aqui”, da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), que pretende sensibilizar a população acerca da incorreta deposição de resíduos, que acabam se dirigir ao mar, anunciou a empresa.

“A importância que este projeto assume na proteção das águas do nosso mar é muito significativa”, refere a Águas do Algarve, em comunicado, acrescentando que esta iniciativa “permite garantir uma valiosa colaboração na dinamização dos valores ambientais, cada vez mais fundamentais para a sustentabilidade do nosso planeta e da vida de todas as espécies na Terra”.

Este projeto alerta para uma das consequências da precipitação, que acaba por conduzir através do arrastamento de águas resíduos como óleos alimentares, garrafas e beatas diretamente para o mar.

“É fundamental criar literacia sobre este tema na nossa sociedade. É crucial alertar e sensibilizar a população e a comunidade escolar em particular, para as consequências dos seus actos, quer nos ecossistemas terrestres, quer nos ecossistemas marinhos, acerca daquela que pode ser a incorreta deposição dos resíduos”, refere a empresa.

Esta ação tem como objetivos compreender a necessidade de preservação dos ecossistemas, da biodiversidade e da qualidade da água doce e salgada, educar para uma cidadania ativa dos jovens através da comunidade educativa, estimular a criatividade dos alunos através da expressão plástica e implementar estratégias de cooperação entre as escolas e as autarquias para promover a sustentabilidade.

O projeto convida os alunos e as autarquias a inscrever-se nesta iniciativa até 28 de fevereiro e a submeter um desenho a pintar nas sarjetas até 19 de março. A 8 de junho, está prevista a realização das pinturas.

As melhores pinturas realizadas a nível nacional serão premiadas.

