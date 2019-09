Águas do Algarve participa na Semana da Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental

A Águas do Algarve é parceira naquela que é a terceira edição da Semana da Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental (SEIVA). A iniciativa inclui a promoção de duas visitas pedagógicas – uma à barragem de Odelouca e outra à ETA de Tavira – ambas marcadas para o dia 2 de outubro.

A SEIVA é promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente, em parceria com várias entidades regionais e nacionais. Trata-se de um projeto do qual a Águas do Algarve se tem vindo a associar ao longo dos anos, este ano com a realização, entre os dias 25 de setembro e 4 de outubro, de uma alusão aos 10 anos de existência do projeto.

“Com esta iniciativa pretende-se mobilizar as comunidades escolares e a população do Algarve para a reflexão dos principais desafios do desenvolvimento sustentável e da importância da sua participação nos processos de tomada de decisão, por forma a contribuir para a gestão participada dos recursos e para o aprofundamento de conhecimentos científicos e didáticos dos docentes e de outros agentes de educação para a sustentabilidade”, referem os responsáveis.

A SEIVA 2019 integra diversas iniciativas, promovidas em parceria com várias entidades regionais e nacionais, e decorrerá nos 16 concelhos da região.

Destes eventos salienta-se, no dia 1 de outubro, Dia Nacional da Água, a realização de dois seminários em Olhão, promovidos pela APA-ARH Algarve, subordinados ao tema “Ciência Cidadã e Voluntariado”. Durante a manhã, dedicada aos mais jovens, serão apresentadas boas práticas e no seminário da tarde, dedicado aos agentes de educação para a sustentabilidade, serão apresentadas comunicações da UAlg e da CCDR Algarve sobre comunidades e cidades sustentáveis.

Estes seminários culminarão com a cerimónia de entrega de certificados de mérito “Voluntariado Ambiental para a Água 2019”. Esta cerimónia tem em vista a distinção de pessoas e entidades pelo seu empenho e trabalho de excelência desenvolvido, no último ano, em atividades de educação e voluntariado ambiental, de entre os vários parceiros envolvidos – escolas ensino básico e secundário, Universidade do Algarve, Centros de Ciência Viva, associações, entre outros – sendo reconhecido a alguns o seu papel decisivo na operacionalização deste projeto, na qualidade de “embaixadores do Voluntariado Ambiental para a Água”.

Foto: Barragem de Odelouca – Águas do Algarve