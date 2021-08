Águas do Algarve promove nova campanha de sensibilização

Para um futuro com água, a Águas do Algarve está a promover uma nova campanha de sensibilização, anunciou a empresa.

“Com esta campanha pretendemos dar um contributo para a criação de uma maior consciência coletiva relativamente ao valor da água e ao imperativo da mudança de comportamentos, junto dos principais utilizadores e da população para o uso parcimonioso da água”, refere em comunicado.

A empresa destaca ainda que os últimos cinco anos hidrológicos do Algarve foram secos, mas “não se verificaram constrangimentos no abastecimento público de água na região”.

No entanto, a Águas do Algarve acrescenta que a situação atual “exige novas estratégias de Gestão Integrada de Recursos Hídricos para a garantia do abastecimento público de água à região do Algarve, a implementar no curto, médio e longo prazo”.

Para os próximos anos, a empresa revela que há a possibilidade do Algarve “enfrentar uma grave situação de stress hídrico”, se não acontecer “uma real mudança nos nossos hábitos enquanto consumidores”.

