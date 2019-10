Águas do Algarve recebe prémio de eficiência energética

A Águas do Algarve, SA foi uma das empresas galardoada com o Prémio alusivo ao seu Plano de Eficiência e de Produção de Energia, relativo ao período 2018/ 2019. Este galardão é atribuído anualmente às empresas do Grupo AdP, com vista ao reconhecimento e valorização do grau de execução do Plano de Eficiência e de Produção de Energia, incentivando uma dinâmica de implementação no cumprimento das ações previstas. No conjunto de medidas PEPE, a avaliação é positiva quer no cumprimento da meta, quer na dinâmica de implementação.

O Prémio PEPE é atribuído às empresas do Grupo AdP que no último ano cumpriram ou superaram os objetivos estabelecidos no Plano de Eficiência e de Produção de Energia no Grupo AdP.

A entrega do prémio PEPE decorreu no Centro Cultural de Belém em Lisboa, numa cerimónia, presidida pelo Dr. João Nuno Mendes, Presidente do Conselho de Administração da AdP – Águas de Portugal, SGPS, SA.

Com a atribuição deste prémio pretende-se dar relevo ao trabalho que, no âmbito da eficiência energética e produção própria de energia, vem sendo desenvolvido pela Águas do Algarve, SA.

“Atualmente, já é impossível ignorar o impacto que as nossas ações diárias têm no meio ambiente. Todos nós sabemos que os pequenos gestos e hábitos diários influenciam recursos naturais ao nosso dispor, e consequentemente a vida na Terra. Cada um de nós, tem a responsabilidade ética e de bom senso de cuidar da mais importante herança que nos foi entregue – O nosso Planeta. Apague a luz se não está a usar” – lembra a empresa algarvia em nota de imprensa.