Águas do Algarve recebe selos de qualidade da ERSAR

Realizou-se no dia 15 de novembro a Cerimónia de entrega de Prémios e Selos dos Serviços de Águas e Resíduos, que deu três prémios à empresa Águas do Algarve, anunciou a empresa algarvia.

Trata-se de uma iniciativa da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), organizada em parceria com o jornal Água&Ambiente” que distingue as entidades gestoras que se destacaram pelo seu bom desempenho, atribuindo-lhes um selo de Qualidade.

A Águas do Algarve foi uma vez mais galardoada com 3 distinções: Selo de qualidade para o uso eficiente da água – 2020 e Selo de qualidade do Serviço de abastecimento público de água (2020) e Prémio de Excelência do Serviço de abastecimento público de água (entre entidades) 2020.

A Águas do Algarve recebe estas distinções que muito nos orgulham e que só são possíveis graças ao empenho e dedicação de todos os nossos funcionários.

