Águas do Algarve vai investir 300 milhões nos próximos 30 anos

A empresa Águas do Algarve, responsável pelo abastecimento de água e saneamento nos 16 concelhos da região, prevê investir 300 milhões de euros nas próximas três décadas, dos quais, mais de metade são para investimentos de substituição. A empresa garante que, deste modo, está garantida a estabilidade dos preços das tarifas e a qualidade da água que sai das torneiras na região. Ainda assim, a Águas do Algarve está apostada em encontrar alternativas à falta de água

O abastecimento de água e saneamento de águas residuais no Algarve passaram a ter gestão integrada. Este é o resultado do contrato de concessão assinado em Faro, na semana passada, entre o Estado Português e a Águas do Algarve, que junta os dois sistemas (abastecimento de água e saneamento). A cerimónia contou com a participação do ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes.

“Este contrato viabiliza investimentos importantes para a melhoria dos serviços de águas e para conservar e reabilitar as infraestruturas, reforçando a resiliência do sistema para enfrentar as alterações climáticas”, realçam os responsáveis da empresa Águas do Algarve, explicando que o contrato agora assinado refere-se a “um único sistema multimunicipal de abastecimento de água e saneamento de águas residuais”, sendo a concessão da sua gestão e exploração atribuída à Águas do Algarve por “um período de 30 anos”.

“O projeto desta nova concessão prevê o financiamento de 300 milhões de euros para investimentos, dos quais, cerca de metade se destinam a conservação e reabilitação de infraestruturas de abastecimento de água e saneamento de águas residuais”…

Leia a notícia completa na edição em papel.