AHETA assina parceria estratégica com a Aviludo

A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) assinou uma parceria estratégica que tem como objetivo reforçar a cooperação e a proximidade entre o turismo algarvio e as soluções da empresa, anunciou a associação.

Este protocolo pretende “alavancar a proximidade entre dois setores fundamentais para a economia regional e nacional, através de um trabalho conjunto que vem permitir a partilha de experiências mútuas para estimular para otimização e inovação de serviços”, segundo o comunicado.

“O foco da Aviludo, como empresa especializada em foodservice, é o atendimento personalizado e adaptado às exigências de cada cliente, com total disponibilidade e garantia de qualidade. Acreditamos, por isso, que esta parceria nos permitirá criar sinergias neste sentido. Este será um passo para contribuirmos para o sucesso deste segmento, crescendo em conjunto. Acreditamos que é também um contributo importante, num momento em que é necessário colocar todos os esforços na recuperação da atividade turística e hoteleira”, destaca Rui Mendonça, CEO da Aviludo, empresa do grupo METRO AG.

Já Hélder Martins, presidente da AHETA congratulou-se com a concretização desta parceria que deverá ser num modelo “win-win”, com vantagens para os associados e que reafirmará uma das maiores empresas do Algarve, junto do setor.