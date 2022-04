AHETA promove conferência com Miguel Poiares Maduro

A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) está a promover uma conferência com a participação de Miguel Poiares Maduro, no dia 6 de maio pelas 16:30 no Vila Vita Parc, em Alporchinhos, no concelho de Lagoa.

Esta conferência tem como tema “Portugal e o futuro: Como introduzir o futuro no presente” e faz parte do ciclo de conferências da AHETA, antecedida pela assinatura de protocolos de colaboração com empresas ligadas ao setor do turismo.

A participação é gratuíta mas deve ser confirmada através do e-mail [email protected]

Miguel Poiares Maduro é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e doutorado no Instituto Universitário Europeu, sendo especialista em Direito Constitucional e em Direito da União Europeia.

Foi advogado-geral no Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, professor de Direito e ministro do Governo português.