AHETA promove seminário sobre proteção de dados

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve está a promover um seminário sobre proteção de dados, no dia 1 de abril, na sede da instituição, anunciou a direção.

Com o tema “Regulamento Geral de Proteção de Dados”, este seminário que vai decorrer no auditório Jack Petchey, na sede da AHETA pelas 16:30, contará com a participação de Antonieta Guerreiro, licenciada em Recursos Humanos e especialista em proteção de dados.

A participação é gratuita e dirigida a empresas da área do turismo, cujas inscrições podem ser feitas através do e-mail aheta@aheta.pt.