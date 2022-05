AHETA reúne com presidente da Confederação do Turismo de Portugal

No próximo dia 13 de maio, sexta-feira, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, visita a AHETA e participará uma reunião de trabalho com os associados.

“Considerando o momento em que assistimos a uma recuperação da atividade turística, com excelentes expetativas para a próxima época alta, é de extrema importância esta visita onde os empresários poderão discutir, com o representante máximo das estruturas associativas empresariais as principais questões e desafios que se nos apresentam”, refere a entidade.

A Confederação do Turismo de Portugal é o organismo de cúpula do associativismo empresarial do setor, tendo adquirido personalidade jurídica em 1995, aglutinando a totalidade das associações empresariais da atividade turística.