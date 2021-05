AHRESP vai disponibilizar recrutamento online para hotéis e restaurantes

A AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal) vai entrar no campo do recrutamento, com a assinatura, hoje, de um acordo com a RISEHORECA, que coloca à disposição do canal HORECA uma plataforma digital especializada em recrutamento, que tem como objetivo tornar este processo mais simples e eficaz, anunciou a asociação.

Para responder às necessidades de empregadores e de quem procura trabalho nos setores da Restauração e Similares e do Alojamento Turístico, a RISEHORECA by AHRESP incluirá ainda a possibilidade de quem se regista na plataforma à procura de emprego poder aceder a formações da Academia AHRESP.

“Esta parceria faz todo o sentido porque os recursos humanos são um fator chave no negócio da restauração e do alojamento turístico e, com a retoma, os nossos associados precisam de apoio no recrutamento dos melhores recursos e na redução das ineficiências”, resume Ana Jacinto, secretária geral da AHRESP.

Pedro Sousa, partner da RISEHORECA, realça a importância desta parceria, que permite chegar de forma direta a quem valoriza e sente necessidades no processo de recrutamento: “Toda a comunicação com os candidatos é gerida dentro da plataforma, evitando as páginas e páginas de currículos, muitas vezes semelhantes, que o setor tão bem conhece”, destaca.

“Por outro lado, o empregador consegue ter toda a informação do processo num único local, comunicar com os candidatos através da plataforma e escolher os melhores recursos com a ajuda da tecnologia”, afirma ainda.

Quem procura emprego, pode criar perfis, atualizá-los a par da evolução da sua carreira, partilhar o seu curriculum por email ou recorrer à Academia AHRESP para frequentar formações que permitam melhorar as suas competências;

Para o empregador, a RISEHORECA by AHRESP permite fazer toda a gestão do recrutamento em minutos. O processo inicia-se com a identificação do perfil que procura, que inclui características comportamentais (soft skills), e com a publicação do anúncio nos motores de busca. Os melhores candidatos são então encontrados através de um algoritmo que faz match entre o perfil escolhido e as características dos candidatos;

Toda a comunicação com os candidatos é gerida dentro da plataforma, evitando a gestão manual de currículos, com a possibilidade de solicitar informações adicionais sempre que necessário.

PUB