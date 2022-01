AIHSA continua a capacitar empresas algarvias para internacionalização

A Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve vai continuar a apoiar as empresas da região para a internacionalização, através de um projeto desenvolvido até maio de 2023, anunciou a entidade.

Este projeto da AIHSA será desenvolvido no âmbito da execução do BYALGARVE – Experiência com Assinatura, 3.0, com a realização de diversas ações de promoção exterior dirigidas a empresas do turismo e de setores relacionados.

A associação pretende participar em feiras, missões empresariais de prospeção, missões inversas em Portugal, ações de comunicação, marketing e canais digitais no Internacional, com o objetivo de “estimular, apoiar e afirmar as empresas algarvias no mundo”, segundo o comunicado.

As empresas que tenham interesse nestas ações podem beneficiar de um apoio de 50% nas despesas elegíveis, uma vez que o projeto é financiado pelo programa Portugal 2020.