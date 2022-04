Ainda pode participar na decisão de atribuir direitos de prospeção nas Ferrarias

Encontra-se a decorrer, até ao próximo dia 29 de abril, sexta-feira, a consulta pública no âmbito da exploração de minério nas bacias das barragens dos concelhos de Castro Marim e Alcoutim.

Está em causa o pedido de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de ouro, prata, cobre, chumbo, zinco e minérios associados para a área designada “Ferrarias”.

Encontra-se, desde o dia 21 de março, em aberto o período de consulta pública do pedido, estando disponíveis neste link o requerimento inicial, mapa de implantação da área, memória descritiva e pareceres das entidades consultadas.

No âmbito do processo de Consulta Pública serão apreciadas e consideradas todas as observações e sugestões apresentadas no Portal Participa, desde que relacionadas especificamente com o processo em questão.

O pedido de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais naquela área abrange os territórios da União das Freguesias de Alcoutim e Pereiro, Martim Longo, Vaqueiros (Alcoutim) e as áreas do Azinhal e Odeleite (Castro Marim).