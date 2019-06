Ainda se queixam por a abstenção ser grande?

Vejam por exemplo neste preciso momento a pseudo – informação da SIC Notícias… a filmar um autocarro do Sporting que… já saíu (diz a “locutora” emocionada) a caminho da CML e repete e volta a repetir Sporting a caminho da CML e crianças de verde e branco a dar beijinhos. Entretanto um ou uns paroquianos elaboram sobre o que explica a vitória. Mas faltavam as entrevistas em cima da hora e as perguntas da aprendiz que insiste se Bruno Fernandes fica ou sai e… etc. inc. se o Sporting vai ganhar no próximo ano… não consegue encontrar uma criança para coroar a sua entrevista. Entretanto o autocarro não chega… mas voltamos a filmar o dito pelas traseiras… é preciso fazer render… pois claro…

Está quase a chegar. O comentador repete-se e o enigma de Bruno Fernandes mantém-se. Sai? Fica? – ninguém sabe!!! Mas é tão fácil especular mais uns minutos… o povo é sereno e estamos no futebol. Volta o autocarro que está mesmo a chegar e a jovem pseudo jornalista provavelmente a prazo repete-se.

Finalmente o autocarro chegou… e os heróis saíram com o treinador a frente e maravilha o Bruno Fernandes. A moça delira. Presidente da Câmara e do Sporting lado a lado. O momento é tão solene que surge a verdadeira taça.

Tudo tão bonito com fotografia e tudo.

O dito de jornalista exulta… de par com os presidentes. Futebol Bravo… e é Tudo.

Não aguento mais… e desligo!

Fica um conselho para o nosso Presidente:

Nas próximas eleições europeias para melhorar a abstenção acrescentar um símbolo de cada club às listas concorrentes… por exemplo ao candidato do PS o Travassos; ao candidato do PSD o Eusébio; ao Nuno Melo (CDS) o Paulinho Santos… e por aí adiante e instruir a comunicação televisiva para apenas ser o que é habitualmente!!!!

Aposto que a abstenção diminui….

PS

Gosto de futebol O SCP serve apenas de exemplo

(o FCP ou o SLB seriam iguais) Detesto “esta” dita de comunicação social

Eurico Gomes