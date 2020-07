Air France com nova rota entre Faro e Paris Charles de Gaulle

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Air France em Faro inaugurou no sábado uma nova rota entre Faro e Paris Charles de Gaulle, numa aeronave airbus que transportou 121 passageiros a bordo, abaixo da capacidade total de 133 lugares por causa da pandemia covid-19.

A companhia, em comunicado, adianta que a nova rota tem frequência semanal, ao sábado, em ambos os sentidos até 13 de julho. A partir desta data aumenta progressivamente para quatro voos semanais à segunda, quarta, sexta e sábado.

“Antes de qualquer viagem, a Air France incentiva os seus clientes a contactarem as autoridades competentes para conhecer as formalidades de entrada e estadia nos países de destino e em trânsito, sendo provável que estas tenham sido modificadas em sequência da pandemia do covid-19”, adverte a companhia, lembrando a obrigatoriedade de uso de “máscara cirúrgica” em todos os voos.