Air France retoma rota estival entre Faro e Paris Charles de Gaulle

A Air France informou hoje que retomou a rota estival entre Faro e Paris – Paris Charles de Gaulle (CDG) iniciada em 04 de julho de 2020, assinalando que o primeiro voo se realizou no domingo com um Airbus A319.

“Com a aterragem do voo AF9418 em Faro no domingo, a Air France retoma uma popular rota estival entre a cidade algarvia e Paris-CDG iniciada em 04 de julho do ano passado”, explica a companhia aérea francesa em comunicado, adiantando que oferece “até cinco frequências semanais em ambos sentidos em junho” e que “vai propor até um voo diário no pico da estação (julho e agosto)”.

A transportadora aérea oferece, este verão de 2021, rotas entre Paris-CDG e três aeroportos portugueses (Lisboa, Porto e Faro), sendo complementada pela do seu parceiro nos Países Baixos, a KLM, com voos entre Lisboa ou Porto e Amesterdão-Schiphol.

