Ajax termina estágio no Algarve devido a casos de covid-19

O Ajax, adversário do Benfica na Liga dos Campeões de futebol, terminou esta quinta-feira o estágio no Algarve, devido a casos positivos de covid-19 nos testes realizados em Portugal, anunciou a equipa da liga holandesa.

“O Ajax decidiu terminar de imediato o estágio no Algarve. Isto acontece devido a um número de resultados positivos ao coronavírus nos testes realizados no hotel da equipa”, lê-se num comunicado do clube dos Países Baixos.

Os neerlandeses referem que antes da viagem para Portugal todos os cerca de 60 elementos da comitiva tinham testado negativo.

“Para prevenir um surto e olhando para o início da segunda parte da temporada, em 16 de janeiro, frente ao Utrecht, o Ajax não quis correr riscos. Por isso, de um ponto de vista preventivo, a equipa decidiu voltar a Amesterdão”, refere o clube.

Nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Ajax visita o Benfica em 23 de fevereiro, recebendo os ‘encarnados’ em 15 de março.