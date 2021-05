Al-Fanfare apresentam novo videoclip gravado em Loulé

O grupo sediado em Loulé, Al-Fanfare, lançou este mês o novo videoclip, intitulado “Ursinho”, disponível nas redes sociais, anunciou a banda.

O videoclip foi filmado em alguns locais emblemáticos da cidade de Loulé e está disponível nas páginas de Facebook e Instagram do grupo, além do canal de Youtube.

A ideia do videoclip partiu do grupo, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, que pretende mostrar que a banda está preparada “para recomeçar a atividade musical, ainda que dentro das regras impostas pela pandemia que ainda vivemos”, segundo o comunicado.

PUB