Albufeira: 11 humoristas portugueses vão animar Festival Solrir durante quatro noites

Começa esta quarta-feira e prolonga-se até sábado, no Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira, a 14ª edição do festival de humor Solrir, com 11 humoristas portugueses em quatro espetáculos que os organizadores consideram imperdíveis.

Já amanhã, quarta-feira, a partir das 21h30, sobem ao palco os humoristas Carlos Pacheco e a revista do Boa Esperança, Eduardo Madeira e Manuel Marques em Neverending Tour.

A edição de 2020, promovida pelo Município de Albufeira, Press Happiness e Palácio de Congressos do Algarve, conta com o apoio do Nau Hotels & Resorts, Turismo Regional do Algarve e Adega do Cantor, sendo que a RFM é a rádio oficial do festival.

Programa completo:

1 janeiro, 21h30 | Carlos Pacheco e a revista do Boa Esperança, Eduardo Madeira e

Manuel Marques em Neverending Tour

2 janeiro, 21h30 | Pi 100 Pé com Fernando Rocha, Adriano Moura, João Seabra e

Miguel 7 Estacas

3 janeiro, 21h30 | Aldo Lima e Nilton

4 janeiro, 21h30 | Marco Horácio em Rouxinol Faduncho e Serafim

PREÇÁRIO

Bilhetes à venda Worten, Fnac, Media Markt, www.blueticket.pt e, nos dias do festival,

na bilheteira do Palácio de Congressos, a partir das 16h00.

• Dias 1, 3 e 4 – 13€ dia

• Dia 2 – 13€ balcão e 20€ plateia

Reservas com lugares marcados através de solriralbufeira@gmail.com