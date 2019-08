Albufeira: A lenda da imagem da Virgem está “viva” 500 anos depois

Segundo reza a lenda, há muitos séculos, os pescadores encontraram uma imagem da Virgem numa rocha junto ao mar e levaram-na para a igreja matriz de Albufeira. Mas, no dia seguinte, a imagem tornou a aparecer sobre a mesma rocha, levando o povo a fundar uma capela no local. Esta lenda transformou-se numa das maiores manifestações religiosas a nível nacional

A história conta-se assim, segundo uma fonte bibliográfica de 1873: “A uns quatro quilómetros da vila de Albufeira, em frente da torre da vigia chamada Baleeira, num lugar ermo e deserto, cercado de uma alta serra e sobre uma rocha, na costa meridional do Algarve, está o antiquíssimo templo de Nossa Senhora da Orada, cuja origem se perde na noite dos tempos. Segundo a tradição, foi neste lugar achada por uns pescadores, uma linda imagem da S. S. Virgem, a qual conduziram logo, com grande regozijo, para a igreja matriz. Mas, no outro dia, tornou a aparecer sobre a rocha. O mesmo aconteceu todas as vezes que dali foi removida – até que o povo resolveu fundar uma capela no sítio do aparecimento e, trabalhando com grande vigor, em pouco tempo estavam concluídas as obras principais da famosa ermida, que ainda é a atual. É esta Senhora da particular devoção de todos os navegantes e pescadores da costa algarvia, que sempre a invocam nos perigos do mar, e em todas as suas aflições. O povo da maior parte do Algarve concorre a esta capela em constante romaria, quase todo o ano, mas, sobretudo, no verão”.

É para celebrar esta lenda que Albufeira presta homenagem, há mais de 500 anos, a Nossa Senhora da Orada. As festas dedicadas à padroeira dos pescadores estão de regresso ao município, entre os próximos dias 3 e 15 de agosto, com o programa a incluir a tradicional procissão pelo mar, a bênção aos pescadores e às suas embarcações para agradecer e pedir proteção à Virgem e um bom ano de faina, oração mariana cantada no adro da ermida, animação musical e fogo-de-artifício sobre a baía de Albufeira.

O programa de festividades tem início este sábado, 3 de agosto, pelas 21h00, com a saída da procissão de Nossa Senhora da ermida da Orada em direção à igreja matriz, onde, de 4 a 11 de agosto, decorre a oração do terço do rosário (18h30) e celebração da eucaristia (19h00)…

