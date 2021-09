Albufeira: abertas candidaturas para Hortas Comunitárias

Estão abertas as candidaturas para as Hortas Comunitárias da Quinta de Alpouvar, situada próximo do Parque de Campismo de Albufeira.

Para as Hortas Comunitárias foram reservados 2000 metros quadrados, perfazendo 40 talhões de 50 metros quadrados de terra cada, que se destinam a todos aqueles que, vivendo em meio urbano, e não tendo qualquer terreno, queiram cultivar os seus próprios legumes, vegetais, cereais, ervas aromáticas ou medicinais, ou outros, permitindo-lhes assim o consumo de alimentos saudáveis, cultivados por si, e apoiando desta forma o seu orçamento familiar.

Os produtos serão para consumo próprio e aos produtores será disponibilizada água, um local para armazenar as ferramentas e um compostor partilhado entre os hortelões.

Ao receber o talhão de terreno, os futuros agricultores receberão também acompanhamento técnico/ações de formação em agricultura biológica. Deste modo evitam-se conflitos de metodologias de cultivo entre a agricultura biológica e a tradicional.

Este acompanhamento técnico passa pelo ensino da preparação do solo; preparação da sementeira / cama da semente; métodos de controlo de infestantes e controlo de pragas; rotações das culturas; consociação de culturas; compostagem e uso agrícola dos compostos.

Um outro papel associado à atividade agrícola em hortas comunitárias, prende-se com a sua natureza também lúdica, de recreio e terapêutica, que potencia o espírito de comunidade e de partilha entre os hortelões.

A entrega do talhão é a título precário, e obedece a regras defenidas em regulamento próprio, e para o efeito será celebrado um Acordo de Utilização entre o Município e o futuro hortelão. Os interessados devem assim ler o Regulamento das Hortas Comunitárias de Albufeira, disponível no site do Município (cm-albufeira.pt), e em caso de dúvidas, contactar o Município de Albufeira através do número telefónico 289 599 540.

As candidaturas às Hortas Comunitárias da Quinta de Alpouvar estão abertas até ao final do mês de outubro.

