Albufeira abre candidaturas a 21 postos de trabalho

A Câmara Municipal de Albufeira abriu vagas para 21 postos de trabalho público até 20 de janeiro, que devem ser formalizadas em suporte eletrónico, anunciou o município.

A autarquia pretende contratar 13 auxiliares técnicos de educação, quatro auxiliares de serviços gerais, três coveiros e um fiel de armazém, que se devem candidatar através de um formulário disponível no website da autarquia, que deve ser posteriormente enviado para o e-mail [email protected].

As candidaturas podem ainda ser feitas presencialmente, com marcação prévia através do telefone 289 570 720 ou do e-mail [email protected] e por correiro registado. O ordenado mensal oferecido pelo município é de 665 euros.

”Estamos a necessitar destes profissionais”, revela o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, apesar das “tabelas salariais que a função pública detém” não serem convidativas, “mas, por outro lado, este é também um meio que permite à autarquia dar trabalho a quem precisa e, consequentemente, uma vida mais consentânea com as necessidades do ser humano em fase ativa, especialmente neste contexto pandémico”.

