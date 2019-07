Albufeira acolhe Campeonato da Europa de Futevólei

A praia dos Pescadores, em Albufeira, recebe a partir de sexta-feira (12), e até domingo, os melhores atletas europeus de futevólei, para a 3ª etapa da “European Footvolley League 2019 – Albufeira, Portugal”, numa organização da Federação Nacional de Futevólei – Portugal/European Footvolley League.

Desde a sua formação, em 2015, que a European Footvolley League organiza anualmente um Campeonato Europeu de Futevólei: em 2016 aconteceu na Alemanha, em 2017 em Albufeira e, no ano passado, na Áustria.

Para este ano de 2019 foi adicionado um incentivo extra: a qualificação. O novo conceito de tour promoveu o aumento do número de torneios de um para quatro, com três torneios de qualificação que levam a um campeonato europeu. Assim, pela primeira vez na história, 15 países terão que competir para se qualificarem nos 12 lugares da final do Campeonato Europeu.

Além disso, os três principais países ganham um lugar extra na fase final, que terá um novo formato competitivo. Desta forma, terão lugar 3 etapas em 3 locais diferentes que decidirão quais os países que irão obter o direito de lutar pelo 4º título europeu da modalidade.

Albufeira acolhe a III Etapa, tendo como duplas representantes de Portugal, os atletas Miguel Pinheiro, Filipe Santos, Pedro Salvador, Ruben Santos e a dupla albufeirense Bruno Xavier e Alexandre Oliveira, para um prize-money de 2.700 euros.

As competições serão, na sexta-feira, das 10h00 às 19h00, no sábado, serão entre as 09h00 e as 19h30 e, no domingo, entre as 13h00 e as 18h30.

Ao todo, serão 22 equipas (16 masculinas e 6 femininas). As equipas masculinas são oriundas de diversos países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Israel, Itália, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça. As equipas femininas chegam da Alemanha, Áustria, Itália, Noruega, Portugal e Suécia.

Para além das duplas portuguesas, destaque também para Espanha – Vencedor da 1ª etapa do EFL2019 – Graz (Áustria), para Portugal 1 – Vencedor da 2ª etapa do EFL2019 – Schwäbisch Gmünd (Alemanha) e para a dupla da França, campeões europeus 2018.

Quantos às competições masculinas, no Grupo A competem Espanha, Holanda, Áustria 1 e Alemanha. No Grupo B: Portugal 1, França, Israel, Itália; Grupo C: Suíça, Suécia, Reino Unido e Portugal 3 e no Grupo D: Noruega, Bélgica, Portugal 2 e Áustria 2.

O espetáculo tem transmissão em livestreaming para todo o mundo em www.laola1.tv e no facebook: www.facebook.com/footvolleyeurope/. Os melhores momentos poderão ser vistos na terça feira em diferido n’A Bola TV.