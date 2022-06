Albufeira acolhe concerto de homenagem a Amália Rodrigues

Um concerto em homenagem à fadista Amália Rodrigues com a atuação de seis artistas contemporâneos portugueses vai ter lugar em 30 de julho próximo às 22:00, no Pavilhão Desportivo de Albufeira.

Áurea, Cuca Roseta, Luís Trigacheiro, Marco Rodrigues, Paulo de Carvalho e Sara Correia vão homenagear “a cantora mundialmente conhecida como a voz de Portugal e uma das mais brilhantes cantoras do século XX”, segundo um comunicado da autarquia.

A organização, que conta com a parceria da Câmara de Albufeira, assegura que o espetáculo vai combinar “a modernidade com o fado clássico” e pretende “lembrar, sentir e renovar o espírito da fadista”, assim como “atrair novas gerações pela voz de cantores que interpretam as suas próprias versões do reportório eternizado pela fadista”.