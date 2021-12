Albufeira acolhe concerto de Natal da Orquestra Clássica do Sul

A Orquestra Clássica do Sul vai subir ao palco do Auditório Municipal de Albufeira para um concerto de Natal no dia 17 de dezembro, pelas 21:30, anunciou a autarquia.

Segundo o comunicado, este será um dos pontos altos da programação de Natal do concelho de Albufeira, com entrada livre, cujos bilhetes podem ser levantados no Auditório Municipal entre as 20:30 e as 21:15, no dia do espetáculo.

O programa do concerto inclui obras de Taylor, Tchaikovsky, Gruber, Mozart, Ireland, Adam, Bizet, Mendelssohn, Berlin, Blane e Anderson, com a participação do maestro Luís Machado durante 60 minutos.

