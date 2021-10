Albufeira acolhe Encontro de Arquivos do Algarve

O concelho de Albufeira vai receber a sétima edição do Encontro de Arquivos do Algarve, que vai decorrer no dia 22 de outubro.

O evento será transmitido pela internet através do canal de Youtube da Rede de Arquivos do Algarve, entre as 09:00 e as 18:00, com “Tempos de pandemia: que desafios para os arquivos?” como tema principal em Albufeira.

“Este Encontro pretende fomentar a troca de experiências, problemáticas e conhecimento entre os profissionais das áreas da gestão de informação”, refere a autarquia de Albufeira em comunicado.

Ao todo, o encontro integra quatro painéis: “Reinventar os arquivos”, “Arquivos online e o valor da informação”, “Salvaguardar o passado” e “Olhar para o futuro”.

Decorrerá ainda uma mesa redonda com o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, José Apolinário, Nuno Ribeiro da Universidade do Algarve, Paula Meireles da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas e Paulo Lourenço da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.

