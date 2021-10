Albufeira acolhe exposição do artista plástico Gino

A Galeria de Arte Pintor Samora Barros, em Albufeira, tem patente a exposição “Provocações por que passa uma Chapa de Alumínio”, do artístico plástico Gino, até ao dia 26 de outubro, anunciou a autarquia.

As obras expostas têm como propósito de “dar novas formas ao mundo de forma a não o deformar”, com o alumínio como matéria basilar.

“Foram necessários milhares de anos para a humanidade conseguir produzir alumínio. A chapa de alumínio e o seu tratamento, é um produto que envolve muita tecnologia”, refere o autor, em comunicado.

Gino acrescenta ainda que “é quase como com o nosso melhor e fiel amigo, apesar de muitas vezes sermos injustos para com ele, não lhe darmos toda a atenção que merece, ou o pisamos sem querer; a resposta é invariavelmente uma lambidela. O objetivo destes trabalhos é provar que ‘a realidade supera a ficção’. Ou neste caso a previsão”.

O artista, com o nome de Higino Gonçalves, é formado pela Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia e foi professor de artes visuais durante 10 anos, tendo dedicado a sua carreira ao projeto de “gravar a ferro e fogo o seu efémero”.

Quando deixou de trabalhar com o ferro, centrou a sua atividade artística no alumínio, aço inox e fogo, com objetivos “mais consentâneos com alguém que já não acredita em revoluções”.

A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 09:30 às 12:30 e das 13:30 às 17:30.

PUB