Albufeira acolhe Feira da Caça, Pesca, Turismo e Natureza

No próximo mês de julho (dias 5, 6 e 7), Albufeira acolhe, pela primeira vez, a Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza, uma iniciativa que já vai na XXIII edição.

A apresentação oficial do certame decorreu, na semana passada, na Câmara de Albufeira. Este ano, pela primeira vez na história do evento, o município aceitou o desafio de acolher e fazer parte da organização, juntamente com a Federação de Caçadores do Algarve e a marina de Albufeira. Refira-se que a iniciativa conta, também, com os apoios da Região de Turismo do Algarve, Agência de Promoção de Albufeira – APAL e Crédito Agrícola de Albufeira.

Para além das habituais exposições ligadas à caça, pesca, turismo, natureza, produtos da terra e máquinas agrícolas, destacam-se nesta feira as várias demonstrações equestres, mostras de raças autóctones algarvias e a exposição de raças exóticas, falcoaria, concursos (mel, ovelha churra algarvia, cães, doçaria), além de mesas redondas, colóquios e apresentação de livros.

O evento conta, ainda, com programação musical: no dia 5 sobe ao palco Richie Campbell, no dia 6 atua António Zambujo e, no dia 7, o encerramento do programa musical fica à responsabilidade do grupo albufeirense José Praia e Áquaviva.