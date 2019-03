Albufeira ajuda populações rurais a aproveitar incentivos

O município de Albufeira e a Associação In Loco são entidades parceiras, desde 2016, de um serviço de apoio às populações rurais. O atendimento realiza-se quinzenalmente nas instalações das juntas de freguesia da Guia e Paderne.

Os atendimentos visam esclarecer e ajudar a população a aproveitar os incentivos, que abrangem várias áreas, como pequenos investimentos nas explorações agrícolas, investimentos na transformação e comercialização, assim como na diversificação de atividades na exploração, promoção de produtos de qualidade locais e na renovação de aldeias em territórios rurais.

O presidente da Câmara de Albufeira, José Carlos Rolo, refere que, “apesar do turismo constituir a principal atividade económica da região, é imperioso aproveitar o atual período de programação financeira para promover a diversificação da base produtiva do concelho”.

O autarca justifica que “é necessário concentrar esforços em processos de inovação que ajudem a criar novos produtos e serviços com potencial de mercado, favoreçam a articulação entre setores-chave da economia, valorizem os produtos endógenos da região e contribuam para a criação de emprego e diminuição dos impactos da sazonalidade”.

Na Junta de Freguesia da Guia, o serviço de apoio tem lugar na segunda e quarta segunda-feira de cada mês, das 9h30 às 12h30, enquanto na Junta de Freguesia de Paderne realiza-se na primeira e terceira segunda-feira de cada mês, das 14h00 às 16h00.

A iniciativa, que se insere no âmbito do Programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC), tem por objetivo contribuir para a implementação da Estratégia de Desenvolvimento Local para o Interior do Algarve Central, liderada pela Associação In Loco.

O objetivo é “reforçar e diversificar o tecido económico das referidas localidades, ampliar a capacidade de atratividade do território através da valorização e promoção dos seus recursos, reforçar o potencial do setor agrícola e das atividades de transformação primária, investir na capacitação das organizações sociais e dos agentes económicos e promover a coesão social”, reforça a autarquia de Albufeira.