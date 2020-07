Albufeira alarga período de candidaturas a fundo de apoio a empresas

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

As candidaturas para o Fundo de Apoio Empresarial e Associativo do concelho de Albufeira tiveram o seu período alargado até dia 31 de julho, anunciou a autarquia.

Podem candidatar-se a este apoio, no valor de 1 milhão de euros, atividades de restauração e similares, comércio de bens a retalho, prestação de serviços, indústria e agricultura, através do e-mail age@cm-albufeira.pt.

Este alargamento da data final de apresentação das candidaturas, segundo o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, tem como objetivo “dar oportunidade a que um maior número de empresários possa reunir a documentação necessária à instrução das referidas candidaturas”.

Os candidatos não podem ter tido um volume de negócios no ano de 2019 superior a 150 mil euros e devem demonstrar que tiveram a atividade aberta, pelo menos, durante oito meses consecutivos no mesmo ano, com exceção das atividades sazonais.

Se o apoio for aprovado, os beneficiários ficam obrigados a manter a respetiva atividade aberta e à manutenção dos postos de trabalho até 31 de dezembro deste ano.

O Fundo de Apoio Empresarial e Associativo pretende apoiar a tesouraria das empresas localizadas no concelho de Albufeira e cujos estabelecimentos foram obrigados a encerrar devido à pandemia de covid-19, com consequentes quedas abruptas na sua produtividade.

Um dos objetivos desta iniciativa é “mitigar os prejuízos das empresas, apoiando-as na retoma da atividade e na manutenção dos postos de trabalho a eles afetos, como meio de salvaguarda do setor económico e social do concelho”, refere a autarquia em comunicado.