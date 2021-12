Albufeira: “Aldeia presépio” recria vida hebraica de há dois mil anos

Integrado no programa “Albufeira Natal”, o Largo Engenheiro Duarte Pacheco foi transformado numa aldeia com mais de dois mil anos.

Trata-se da “Aldeia Presépio”, uma recriação da rotina do quotidiano hebraico, com os seus lavores e costumes, conforme seriam aquando do nascimento de Jesus Cristo.

Nesta “Aldeia Natal”, circunscrita cenograficamente num só espaço, é possível apreciar o labor ao vivo de alguns ofícios de época, gastronomia e algumas peripécias entre hebreus e romanos.

Esta representação está a cargo da companhia Almanach, a qual refere que a “moldura cenográfica” é a de “um povo ainda seminómada, militarmente subjugado pelo poderoso Império Romano, vivendo alguma forçada submissão apesar do enlevo com que algumas elites aderiram ao fausto da pujante civilização latina. Neste cenário, o nascimento de Jesus com as já tradicionais relíquias de cadinhos folclóricos num despojamento fantasioso da veracidade apesar do rigor e apuro históricos na ambientação geral”.

No total, são oito os atores que dão vida a este imaginário hebraico.

A “Aldeia Natal” estará em Albufeira até ao dia 24 de dezembro, entre as 14:00 e 21:00, exceto no dia 24, que abre às 10:00 e encerra por volta das 12:00.

