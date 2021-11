Albufeira apoia empreendedores locais através de bootcamp

Para apoiar os empreendedores locais, a Câmara Municipal de Albufeira participou na primeira edição de um bootcamp, entre os dias 2 e 3 de noevmbro, anunciou a autarquia.

Com a participação de 13 empreendedores do concelho de Albufeira, foram apresentados vários projetos que serão acompanhados e desenvolvidos no futuro, como o Our Park, que consiste em pacotes personalizados de oferta de experiência através de e-commerce.

Ponto Nato Atelier, Quinta Coelho, Sal Sabi, Museu Lúdico de Albufeira, Rodart 2.0, Food & Wine Match, Atelier Criativo e InArt foram outros dos projetos apresentados neste bootcamp.

Durante este mês, os participantes vão ser acompanhados por mentores em sessões online individualizadas com o objetivo de “ajudá-los a desenvolver os respetivos projetos e a prepararem o Pitch/apresentação”, segundo o comunicado.

No dia 2 de dezembro irá decorrer mais um momento de mentoria, enquanto no dia seguinte será a apresentação dos projetos numa sessão aberta ao público, com a participação de potenciais parceiros e investidores, na Quinta do Canhoto.

