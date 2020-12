Albufeira: ATL vence concurso de postais de Natal

Os alunos do ATL da Avenida do Ténis, em Albufeira, venceram a edição deste ano do concurso do postal de Natal do município, que em breve chegará as caixas de correio físico e virtual do concelho, anunciou a autarquia.

Ao todo, foram apresentados mais de meia centena de trabalhos e participaram cerca de um milhar de alunos nesta iniciativa, que consistiu em criar um desenho ligado a Albufeira e uma mensagem alusiva ao Natal.

Foram ainda entregues menções honrosas aos trabalhos da Escola Básica de Caliços (turma: 1.º C), ATL das Sesmarias (13 alunos do 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos) e EB1/JI Caliços (Turma 2.º B).

Os alunos vencedores foram recebidos nos Paços do Concelho pelo presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, que entregou um vale de 500 euros em compras na Fnac.

“Este é o segundo ano em que lançamos esta iniciativa que nos dá imenso gosto”, refere o autarca, acrescentando que “este ano tivemos um enorme acréscimo de propostas e é sinal do empenho de professores, educadoras, técnicos da autarquia e claro, das nossas crianças que vivem através desta iniciativa, um pouco do espírito da quadra”.

Para José Carlos Rolo “é fundamental partilhar essa palavra de agradecimento a tantos que ao longo do ano criam as condições para que as crianças tenham estejam em boas mãos, e sobretudo num ano de tantas dificuldades, esse papel deve ser ainda mais relevado”.

Como isso: Gostar Carregando...