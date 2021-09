Albufeira atribui 250 mil euros em bolsas para alunos do ensino superior

O Município de Albufeira abriu candidaturas para apoio aos alunos que frequentem o ensino superior no próximo ano letivo (2021-2022), seja no grau de licenciatura, seja no de mestrado, num total de apoios que ultrapassa 250 mil euros, revelou a autarquia.

No total, serão atribuídas 40 bolsas de Grau de Licenciatura Iniciais, no valor de 200 euros durante dez meses; 15 bolsas de Grau de Mestrado (sendo estas candidaturas consideradas sempre

iniciais, obrigando sempre a uma candidatura anual), no valor de 150 euros durante dez meses; e 75 Renovações (Grau de Licenciatura), de 200 euros por mês durante dez meses, o que perfaz um total de 252.500 euros.

As candidaturas de Grau de Licenciatura Iniciais (Nível 6 segundo Quadro Nacional de Qualificações – QNQ) e de Grau de Mestre (Nível 7 segundo o QNQ), decorrerão entre 27 de setembro e 18 de outubro, nas instalações do Município situadas na Quinta da Palmeira, n.º 57, rés-do-chão, das 9:30m às 14:30m.

A entrega da candidatura e de toda a documentação, deverá ser agendada previamente a partir de amanhã, 10 de setembro, e até ao final dos prazos de candidatura, no horário de funcionamento dos Serviços, através dos números: 289 599 509 ou 289 598 867, visando assim minimizar o tempo de espera, bem como a concentração dos candidatos nas instalações.

As candidaturas de Renovações – Grau de Licenciatura, decorrerão igualmente, entre 27 de setembro e 18 de outubro do corrente ano, devendo os/as interessados/as submeter o Requerimento, Boletim de Candidatura (documento pdf editável) e respetivos documentos para o e-mail: bolsa.ensinosuperior@cm-albufeira.pt.

O Boletim de candidatura encontra-se no site do Município, durante o período da candidatura.

Estas Bolsas de Estudo, à semelhança de anos anteriores, serão concedidas a alunos residentes e recenseados no concelho que frequentem Cursos Superiores de Licenciatura e Mestrado que lhes confira no final o nível 6 ou nível 7 do QNQ, em instituições de ensino devidamente reconhecidas, de natureza pública, particular e cooperativa.

PUB