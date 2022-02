Albufeira: Auditório Municipal com três grandes espetáculos em fevereiro

O Auditório Municipal de Albufeira vai receber três grandes espetáculos durante o mês de fevereiro, anunciou a autarquia.

PUB

“O Homem da Amália” sobe ao palco em Albufeira no dia 12 de fevereiro, sábado, pelas 21:00, com Virgílio Castelo no papel de quem “existiu, e deixou de existir, por se ter apaixonado por uma estrela que não se podia alcançar”.

O espetáculo conta a história “de um homem que dedicou a sua vida e a sua morte, a seguir a nossa única diva, onde quer que ela estivesse. Através dos fados que ela cantou, dos versos que ela escreveu, e das paixões que sentiu, vamos acompanhar Amália durante uma hora e um quarto, vendo-a com os olhos do homem que por ela viveu, e por ela morreu”.

No sábado seguinte, dia 19 de fevereiro, pelas 21:30, o auditório recebe o grupo Muhsilwan, demonstrativo das expressões musicais e de dança do mundo afro-árabe Sudão, Marrocos e Guiné-Conacri, no âmbito do XXI Festival de Música Al-Mutamid. Muhsilwan é composto por Muhammad el Bouzidi na voz e guembri, Wafir Sheikheldin na voz, oud árabe e nay, Aboubakar Syla na voz, ngoni, kora e cabaça e ainda Sonia Sampayo com dança oriental e tribal afro-árabe.

O último sábado do mês, dia 26 de fevereiro, Teresinha Landeiro sobe ao palco do auditório de Albufeira a partir das 21:30 com o espetáculo “Agora”.

Os bilhetes encontram-se à venda na Galeria Municipal João Bailote nos dias úteis entre as 09:30 e as 12:30 e das 13:30 às 17:00. No dia dos espetáculos, podem ser comprados entre as 19:30 e as 20:30.