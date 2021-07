Albufeira cancela “Há Verão” devido ao agravamento da pandemia

Na sequência do parecer negativo comunicado pela Autoridade de Saúde, acerca da realização do programa “Há Verão”, o município de Albufeira vai cancelar a atividade, destinada às crianças do 1º ciclo do ensino básico do concelho, durante a interrupção letiva de verão.

Esta situação que ocorre também em outros concelhos da região, está alinhada com a determinação, por parte da ARS Algarve, da suspensão de aulas presenciais do 1º e 2º ciclos de todos os Agrupamentos de Escolas, de Ensino Público e Privado, no município de Albufeira, devido à gravidade da situação epidemiológica e como medida que visa conter as cadeias de transmissão.

«Tendo em consideração à situação», o município de Albufeira decidiu cancelar o programa “Há Verão”, agendado para as várias freguesias do concelho, de 14 de julho a 31 de julho «aguardando parecer favorável da autoridade de saúde bem como a avaliação da situação nesse momento, para poder eventualmente dar continuidade ao programa para o mês de agosto».

