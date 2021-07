Albufeira: Casal detido por violação de confinamento obrigatório

A GNR, deteve esta quarta-feira, em Albufeira, um homem de 51 anos e uma mulher de 38 , por violação do confinamento obrigatório a que estavam sujeitos, no âmbito da pandemia de covid-19.

Durante uma ação de patrulhamento para a verificação do dever de confinamento obrigatório, os militares detetaram “o casal fora da sua residência, vindos de um supermercado, quando se encontravam em confinamento obrigatório determinado por autoridade de saúde”. Os factos foram reportados ao Tribunal Judicial de Albufeira.

A GNR recorda que “ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, no respetivo domicílio ou noutro local definido pelas autoridades de saúde, todos os doentes com COVID-19, os infetados com SARS-CoV-2, e os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde tenham determinado vigilância ativa. A violação do confinamento obrigatório constitui crime de desobediência”.

Albufeira foi um dos três concelhos do país, juntamente com Lisboa e Sesimbra, que recuaram no desconfinamento no fim de semana devido ao risco muito elevado de incidência de covid-19, passando a ter regras mais restritivas.

A gravidade da situação epidemiológica no Algarve levou já as autoridades a decidirem suspender no fim de semana as aulas presenciais no 1.º e 2.º ciclos, passando o ensino a ser não presencial até ao final do ano letivo em Faro, Loulé, Albufeira, Olhão e São Brás de Alportel.

