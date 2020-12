Albufeira cede pavilhão e apoia logística na missa do galo

Devido à pandemia de covid-19, este ano, as tradicionais Missa do Galo e Missa do Dia de Natal vão decorrer no Pavilhão Desportivo de Albufeira, anunciou a autarquia.

Em conjunto com a paróquia, estão a ser criadas todas as condições para que o pavilhão possa receber os fiéis com toda a segurança.

“A amplitude e acessibilidade do espaço pesaram nesta decisão que permitirá uma celebração num espaço diferente, mas igualmente repleta de significado”, segundo o comunicado.

Para o pároco de Albufeira, Padre Flávio, “este ano, não poderíamos não celebrar esta data tão importante do calendário cristão, pois no Natal vem a esperança, a vizinhança do nosso Deus. A certeza de que não estamos sós”.

“Esta é uma oportunidade para reunirmos toda a nossa comunidade paroquial e todos aqueles que se juntarem, num ano de tantas distâncias e tantas ausências; escolhemos o lugar por ser amplo, de modo a garantir a participação de todos os que desejarem” e lança o apelo “não tenhamos medo de participar!”, acrescenta o pároco.

Para celebrar as eucaristias serão garantidas todas as normas de segurança, com a participação de uma equipa de irmãos da comunidade que irão acolher os fiéis e conduzi-los aos respetivos lugares, com o uso de máscara obrigatório durante toda a celebração e distanciamento entre pessoas.

“A autarquia não podia ficar indiferente a esta situação tão particular e desde que fomos contactados pela paróquia temos procurado arranjar uma solução, sabendo das dificuldades que implicam uma operação deste género pela grande mobilização logística e humana”, refere em comunicado o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo.

A Missa do Galo está agendada para as 24:00 do dia 24 de dezembro e a Missa do Dia de Natal pelas 11:00, no dia seguinte.

