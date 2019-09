Albufeira celebra 500 anos da morte de Leonardo da Vinci

Em 2019, o mundo lembra os 500 anos da morte daquele que foi um dos grandes génios da humanidade. Para lembrar a data, o município de Albufeira vai ser palco de vários espetáculos evocativos de Leonardo da Vinci, entre os próximos dias 26 e 29 de setembro. A ideia é dar a conhecer a obra e a vida do artista e cientista, “levando o legado do mestre para a rua, de forma bastante acessível a todos”, realça o presidente José Carlos Rolo

“Dar a conhecer, sob a forma de uma intervenção cultural com forte pendor pedagógico, aquele que foi o maior mestre do renascimento europeu”, é o grande objetivo do espetáculo evocativo que vai ter lugar, no próximo dia 26 de setembro, no município de Albufeira.

Esta iniciativa marca o arranque das comemorações dos 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, que insere-se no âmbito de um programa mais vasto, dedicado à ciência e ao conhecimento, que pretende “aproximar os maiores mestres da ciência de todos os tempos da comunidade em geral e da população escolar”, revela a autarquia.

“O objetivo é dar a conhecer, a residentes e turistas, bem como à comunidade escolar do concelho, uma das figuras mais importantes do alto renascimento, um génio que se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico, sendo ainda conhecido como o precursor da aviação e da balística”, realça o município em comunicado.

O programa do dia 26 tem início, às 11h00, com um desfile desde o edifício dos paços do concelho até ao Largo Engº Duarte Pacheco. Os atores vão desfilar caracterizados de forma a retratar alguns dos quadros mais conhecidos e famosos do autor, entre os quais “Dama com Arminho”, “Salvador do Mundo”, “Mona Lisa”, “A Última Ceia”, “O Homem Vitruvio”, entre outras obras.

Estão, também, previstas intervenções artísticas com máquinas, que são abordagens a algumas das suas principais invenções. O final da parada culmina no centro da cidade, no Largo Engº Duarte Pacheco, com um espetáculo envolvendo várias áreas artísticas e fogo.

Pelas 21h00, no mesmo local, realiza-se o espetáculo noturno “A Luz do Renascimento – Evocando o Mestre Da Vinci”, um espetáculo que recorre a mecanismos de multimédia e do teatro de imagem para criar uma narrativa que promete encantar o público de todas as idades. O espetáculo é completado pela projeção de videomapping nas paredes da galeria municipal Samora Barros.

Estátuas vivas retratam os mestres do conhecimento

Depois do espetáculo inaugural, o programa prossegue, nos dias 27, 28 e 29 de setembro, com o I Festival de Estátuas Vivas de Albufeira, que vai levar ao centro da cidade alguns dos maiores feitos e os protagonistas que contribuíram para o avanço da nossa atual civilização, em forma de “homens-estátua”.

Para além de Leonardo da Vinci, os visitantes vão encontrar estátuas humanas figurativas de Isaac Newton, Pitágoras, Albert Einstein, Neil Armstrong, Fernão de Magalhães, Galileu, Madame Curie, Thomas Edison, Benjamin Franklin e Arquimedes, entre outras, que, durante estes três dias, irão fazer parte da paisagem urbana da capital do turismo.

Estas dezenas de estátuas vivas vão estar estrategicamente posicionadas em algumas das ruas mais movimentadas da baixa da cidade, nomeadamente na Avenida da Liberdade, Rua 5 de Outubro e Largo Engº Duarte Pacheco, entre as 17h00 e as 20h00.

“Levar o legado do mestre para a rua”

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, realça que, “dada a importância daquele que é considerado por todos um dos maiores génios da humanidade, o município não poderia deixar de se associar a estas comemorações, que têm o seu ponto alto em Itália e na França, organizando à escala do nosso território um programa que pretende transmitir uma visão contemporânea da obra de Leonardo da Vinci, com várias iniciativas ao longo do ano capazes de atrair a atenção, suscitar o interesse e potenciar o conhecimento sobre a sua obra”.

O autarca refere ainda, que, para além de se tratar de um evento cultural, o programa tem uma “forte vertente pedagógica e artística, levando o legado do mestre para a rua, de forma bastante acessível a todos”.