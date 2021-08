Albufeira celebra feriado municipal com Ana Moura e inaugurações

A Câmara Municipal de Albufeira vai comemorar o seu feriado municipal, celebrado a 20 de agosto, com três dias de programação que será transmitida em direto para a internet devido à pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

As comemorações têm início no dia 19 de agosto, com um concerto de Ana Moura na antiga fábrica da Faceal, em Paderne, pelas 21:30, cujos bilhetes custam 10 euros e estão à venda na FNAC e na Ticketline.

Este concerto tem uma lotação máxima de 600 pessoas e segue as normas da Direção-Geral de Saúde relativas à pandemia de covid-19.

No dia seguinte, pelas 09:30, decorre o tradicional hastear da bandeira nos Paços do Concelho, com a participação dos membros do executivo, da Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia e representantes das entidades militares, civis e religiosas.

Esta cerimónia conta com o toque do Hino Nacional pela Banda da Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne e guarda de honra pelos Bombeiros Municipais de Albufeira e Fanfarra.

Às 10:00, segue-se a sessão solene de atribuição de medalhas de bons serviços aos funcionários municipais com mais de 15, 25 e 35 anos de trabalho, no Auditório Municipal de Albufeira.

Uma hora depois, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, será apresentado o livro “Albufeira – Formação do turismo e futuro no após-Pandemia”, de Sérgio Palma Brito.

O dia de comemorações é encerrado com um espetáculo pirotécnico pelas 23:00 em oito pontos distintos.

O último dia de celebração, a 21 de agosto, ficará marcado pela 15.ª Prova de Mar de Albufeira, na Praia dos Pescadores, a partir das 10:00.

Este feriado municipal simboliza a data de entrega da Carta de Foral, em 1504, por D. Manuel I.

