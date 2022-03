Albufeira celebra o Dia Internacional da Mulher através da cultura

O município de Albufeira tem previstas diversas atividades para celebrar o Dia Internacional da Mulher, já no próximo dia 08 de março, terça-feira.

A exposição “As mulheres de Artur Pastor”, da autoria da ilustradora Marta Nunes, será inaugurada no dia 08 de março e terá lugar na Sala de Extensão Cultural do Arquivo Municipal de Albufeira, local onde ficará patente até 09 de junho. Nesta mostra, terá a oportunidade de admirar o olhar do fotógrafo sobre as mulheres do Portugal dos anos 40 e 50 do século XX.

A abertura da exposição contará com intervenções, por meio virtual, do filho de Artur Pastor e da autora da exposição. A coleção é composta por 30 ilustrações a grafite, “numa tentativa de resgatar a memória de todas as mulheres fotografadas por Artur Pastor”.

Para assinalar o Dia Internacional da Mulher, Albufeira volta a realizar o programa “Albufeira Mulher”, naquela que é já a sua quarta edição. Este ano serão distinguidas mais dez mulheres albufeirenses com desempenhos de destaque nas áreas da Saúde, do Desporto, da Hotelaria, da Igualdade, da Gastronomia, do Ensino Superior, dos Espaços Verdes, do Voluntariado e da Tradição Popular. Através desta distinção simbólica, a Câmara Municipal já reconheceu, publicamente, 27 mulheres albufeirenses, cujos percursos profissionais ou contributos pessoais foram ou são relevantes para o concelho.

Atendendo às restrições ainda em vigor, impostas pela pandemia de covid-19 e à semelhança da edição de 2021, o evento será transmitido em streaming, através das redes sociais do município.