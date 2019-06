Albufeira celebra o verão com programa de animação

Desde a passada quarta-feira (12 de junho) e até 14 de setembro, o Largo Engº Duarte Pacheco, no coração de Albufeira, transforma-se numa sala de espetáculos a céu aberto, com espetáculos às quartas e sábados, a partir das 21h30. Esta é a forma de o município mostrar a residentes e turistas os artistas da terra e as jovens promessas das várias coletividades do concelho, que têm neste palco a oportunidade de mostrar o que de melhor se faz em várias modalidades artísticas.

O programa de animação da época balnear conta com atuações, duas vezes por semana, às quartas e sábados, sempre às 21h30, à exceção do dia 14 de agosto e dia 7 de setembro.

O mês de junho é dedicado à dança. A etnografia, as danças e os cantares populares vão estar em destaque no dia 15 de junho, com o Grupo de Sevilhanas e Flamenco “Las Gitanillas”, sob a coordenação da professora Teresa Costa. Este grupo sobe ao palco do Largo Eng.º Duarte Pacheco para encantar com um espetáculo recheado de salero e muita paixão, interpretado pelas alunas mais experientes do grupo, fundado há cinco anos em Beja.

Junho é também o mês de celebrar os santos populares e, por todo o concelho, nas ruas, bairros e coletividades, decorrem festejos em honra de Santo António, S. João e S. Pedro. A animação no centro da cidade associa-se ao espírito da época e, no dia 19 de junho, o Largo Eng.º Duarte Pacheco engalana-se a rigor para receber o desfile colorido de 20 marchantes da Associação Cultural e Recreativa de Olhos de Água – ACRODA, a que se juntam mais 30 marchantes da Casa do Povo de Paderne em colaboração com a Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne.

A 22 de junho, é a vez das jovens promessas da FUETE – Associação de Dança de Albufeira mostrarem a residentes e turistas o trabalho que desenvolvem ao longo do ano nas modalidades de dança clássica, dança contemporânea, sapateado, dança de carácter e dança jazz.

A 26, o estilo de dança muda, desta feita sob a responsabilidade dos alunos da Juventude Desportiva das Fontainhas, que prometem encantar quem neste dia assistir ao espetáculo, com a beleza e paixão das danças latinas e danças de salão ou os ritmos quentes e sensuais das danças africanas.

O programa de animação de junho encerra a 29, com a Associação Soul, que fecha o mês com chave de ouro com as performances de hip- hop, dança contemporânea e street jazz, protagonizadas pelos jovens dançarinos da associação, que já tem créditos firmados nos vários campeonatos internacionais por onde tem passado ao longo dos anos.