Albufeira celebra São Martinho com magusto

O Dia de São Martinho vai ser assinalado em Albufeira com um magusto no Jardim do Montechoro, no dia 11 de novembro pelas 16:00, anunciou a autarquia.

A Câmara Municipal de Albufeira vai oferecer castanhas assadas a todos os participantes, que poderão ainda assistir à atuação do grupo Valentino’s Project Band.

A história deste dia que será celebrado em Albufeira remonta ao século IV, através de uma lenda onde um soldado romano chamado Martinho de Tours, que estava a caminho da sua terra e natal quando se cruzou com um mendigo, que lhe pediu esmola.

Para protegê-lo do frio, Martinho rasgou a sua capa e deu uma metade ao mendigo, enquanto nesse momento o tempo aqueceu.

Esta mudança no tempo terá sido a recompensa a Martinho pela sua bondade e, por norma, na véspera e no Dia de São Martinho o sol aparece, com calor.

