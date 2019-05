Albufeira: Concerto comentado com obras de Mozart e Haydn

O auditório municipal de Albufeira prepara-se para receber esta quinta-feira, dia 23 de maio, pelas 21h00, um concerto integrado no 34º Festival Internacional de Música do Algarve (FIMA). Em destaque estarão duas obras de dois grandes compositores do período clássico – Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart.

Com o formato de concerto comentado, esta atuação de um grupo camerístico da Orquestra Clássica do Sul contará com a presença do maestro Rui Pinheiro no papel de comentador, como forma de aproximar a audiência do trabalho destes compositores.

O agrupamento de música de câmara da Orquestra Clássica do Sul conta com Jan Pipal e João Castro nos violinos, Ivetta Natzkaya na viola, Vasile Stanescu no violoncelo e Stefania Bernardi na flauta.

Os bilhetes custam oito euros e podem ser adquiridos no local do evento no próprio dia do concerto a partir das 20h00.