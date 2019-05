Albufeira: Cozinhar com lama entretém pequenos “chefs” no verão

O município de Albufeira está a preparar para o próximo verão um programa com múltiplas atividades para os mais pequeninos. Entre elas, a da “cozinha com lama” é a grande novidade.

“Sonhos de Verão” é o título deste programa que o município de Albufeira coloca à disposição dos mais novos durante as férias de verão. Nesta sexta edição, o programa vai decorrer de 5 a 30 de agosto, nos jardins de infância dos Caliços e das Ferreiras, entre as 8h30 e as 17h00.

O programa destina-se a crianças a frequentar os jardins de infância da rede pública do concelho (residentes), cujos pais ou encarregados de educação se encontrem a trabalhar durante o mês de agosto.

Neste programa, as crianças podem participar num conjunto diversificado de atividades que vão das idas à praia e à piscina, a experiências culinárias, expressão plástica, música, dança, cinema, circuito de trânsito, hora do conto, passeios ao ar livre, jogos e sessões de relaxamento preparadas para as suas idades.

Como referimos, a novidade deste ano é a cozinha de lama: fazer bolinhos de terra, mexer na lama e decorá-la, imaginar grandes pratos da gastronomia, recorrendo a plantas, pedrinhas, madeiras e muita imaginação.

Com esta iniciativa, a autarquia pretende “promover o desenvolvimento global e harmonioso das crianças, a socialização e a relação entre pares”. O número máximo de participantes é de 200 crianças.