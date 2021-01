Albufeira cria bolsa de quilómetros com Albucoop

O município de Albufeira assinou este mês, numa cerimónia que decorreu ao ar livre e próxima de uma praça de táxis, um protocolo de cooperação com a Albucoop – Cooperativa Rádio de Táxis de Albufeira C.R.L., para a criação de uma bolsa de quilómetros, anunciou a autarquia.

Esta bolsa de quilómetros vai ser disponibilizada para a concretização de serviços de transporte de pessoas e bens, em casos devidamente justificados, com um valor total de 100 mil euros, ao dispor dos serviços sociais e instituições.

Entre as instituições abrangidas por esta bolsa estão a Associação Humanitária Solidariedade Albufeira (AHSA), Associação de Apoio à Pessoa Excecional do Algarve (APEXA), delegação de Albufeira do Centro de Apoio aos Sem Abrigo do Algarve (C.A.S.A.), Centro Paroquial de Paderne, Conferência de São José, Ferreiras e São Vicente de Paulo, Fundação António Silva Leal e Santa Casa da Misericórdia de Albufeira.

“Tenho passado por praças de táxis cheias de carros vazios, quando esta é das atividades mais importantes do turismo, são estes profissionais quem recebem os turistas no aeroporto”, salientou o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo.

O autarca acrescentou que “já há 10 meses que tem vindo a apoiar” diversos sectores devido às consequências da pandemia de covid-19, “e se os tempos têm sido difíceis, os que se aproximam não serão mais fáceis”.

Em julho deste ano, a autarquia já tinha comparticipado financeiramente a Albucoop com 94.500 euros para minimizar os prejuízos causados pela covid-19.

O presidente da Albucoop, Carlos Miranda salientou que a cooperativa de taxistas de Albufeira “existe há 35 anos”, que desde o início da pandemia que se disponibilizaram para as necessidades do município e que “é como agrado” que podem reforçar “o serviço em nome de uma nobre causa”.

Como isso: Gostar Carregando...