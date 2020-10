Albufeira cria Linha de Apoio à Comunidade Educativa

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Município de Albufeira anunciou a criação de uma “Linha de Apoio à Comunidade Educativa” – LACE-COVID 19 que visa informar e minimizar a possibilidade de transmissão do vírus, assim como “facilitar o regresso às aulas de forma segura, esclarecida e tranquila”.

Com o apoio do ABC – Algarve Biomedical Center, um dos parceiros da Autarquia no âmbito da Estratégia de Adaptação da Comunidade Educativa, em contexto da pandemia do novo coronavírus, a linha já está disponível através do número 707 027 070, em funcionamento todos os dias da semana das 7h00 às 00h00.

“Desde o primeiro dia de aulas que a comunidade educativa do concelho de Albufeira pode aceder à referida linha telefónica ao custo de uma chamada local. O atendimento telefónico conta com médicos do ABC, que estão disponíveis para auxiliar perante casos suspeitos e/ou positivos, bem como em situações de dúvidas ou comportamentos a adotar em caso de alerta.”, explica a autarquia.

A criação da linha não pretende substituir a linha SNS24, que deve continuar a ser obrigatoriamente contactada sempre que a situação o assim exija, mas sim disponibilizar uma resposta integrada no âmbito da Estratégia de Adaptação da Comunidade Educativa do concelho com vista a minimizar a possibilidade de transmissão do SARS-CoV-2 (vírus causador da doença COVID-19).

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, refere “que estamos a viver um período difícil, de muita incerteza, que deve ser enfrentado com todas as medidas necessárias e uma aposta forte numa boa articulação entre a comunidade educativa, autarquia, autoridades de saúde e segurança para que o ano letivo decorra com segurança e tranquilidade”.

O autarca acrescenta, ainda, que “estamos perante um enorme desafio e por isso é fundamental atuar de forma consciente e com todo o rigor para que consigamos transmitir confiança e segurança aos pais, alunos, professores, educadores e demais pessoal, o que temos feito desde o início”.

No âmbito da Estratégia de Adaptação à Comunidade Educativa, o Município de Albufeira já investiu perto de 200 mil euros em serviços de apoio e diversos materiais, nomeadamente em sinalética, cartazes, adaptação de salas de isolamento, soluções desinfetantes e demais equipamentos necessários para todas as escolas do concelho.

Juntamente com o ABC e as direções dos Agrupamentos Escolares, procedeu-se à reorganização das salas de aula, espaços comuns (casas de banho, balneários, bibliotecas, refeitórios, etc.) e espaços de circulação.