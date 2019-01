Albufeira debate “o futuro do alojamento local no Algarve”

“O Futuro do Alojamento Local no Algarve” é o tema do seminário que vai ter lugar, no próximo dia 12 de janeiro, no salão nobre da Câmara Municipal de Albufeira.

A iniciativa, que é promovida pela ALEP – Associação do Alojamento Local em Portugal, em colaboração com o município de Albufeira e o apoio da Região de Turismo do Algarve, visa debater as novas regras do alojamento local, assim como as perspetivas do turismo e do alojamento local no Algarve.

O seminário começa às 10h00 com as intervenções de José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, Ana Pifaro, vice-presidente da autarquia, e Eduardo Miranda, presidente da ALEP.

O evento prolonga-se até às 18h00, sendo abordados pelo meio temas como “a análise das principais alterações à lei”, “o papel das câmaras municipais no registo de AL e licenciamento urbanístico”, “as novas regras do AL em condomínios”, “quais as regras e limites da lei?”, “quem pode cancelar um registo e quais os critérios?” e “os procedimentos a adotar e cuidados a ter no caso de uma oposição por parte do condomínio”, entre outros.