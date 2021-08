Albufeira: Desfibrilhador na via pública salva jovem de 21 anos

Um jovem de 21 anos que estava de férias em Albufeira foi salvo, no sábado, graças aos Desfibrilhadores Automáticos Externos (DAE) que existem na via pública, anunciou a autarquia.

O jovem, natural de Odivelas, encontrava-se numa piscina particular em Santa Eulália quando sofreu uma paragem cardiorrespiratória, tendo sido reanimado através de manobras e com o uso do DAE localizado naquela zona por populares, que acionaram o 112 de imediato.

“Esta foi a primeira vez que um equipamento DAE foi usado com sucesso por civis numa situação concreta, tendo assim assegurado a vida a este turista”, refere a autarquia em comunicado.

Os DAE estão localizados em cabines preparadas para o efeito e sinalizadas, junto a edifícios âncora como estruturas municipais ou locais de grande afluência de pessoas como a Câmara Municipal, Pavilhão Desportivo de Albufeira, Estádio Municipal e Piscinas Municipais.

Em Albufeira existem 23 DAE’s nas ruas e ainda nove móveis, em viaturas dos bombeiros, Proteção Civil, Polícia Municipal e GNR.

Albufeira foi o primeiro município do Algarve a ter estes equipamentos, desde o início de 2018.

